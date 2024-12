إيقاف منصة تحويلات الدولار.. خطوة محسوبة أم مغامرة محفوفة بالمخاطر؟

2024-12-23 22:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر من المقرر أن يتخلى البنك المركزي العراقي عن المنصة الإلكترونية الخاصة بتحويلات الدولار إلى الخارج نهاية العام الجاري، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار يشير إلى تخلي البنكين المركزي العراقي والفيدرالي الأمريكي عن آليات مراقبة حركة الدولار، أو أنه خطوة نحو اعتماد نظام جديد قد يساهم في تقليل التقلبات …

