2024-12-23 22:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر حدد البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، شروطاً جديدة لبيع وشراء العملات الاجنبية. ادناه الوثيقة:

