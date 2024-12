التربية تمنع هذه الفئة من أداء الامتحانات الخارجية

2024-12-23 22:45:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى وجهت وزارة التربية، بمنع الطلبة الذي درسوا في إقليم كردستان، من أداء الامتحانات الخارجية وذلك باستثناء من أجبرتهم الظروف للانتقال للدراسة في مدارس الإقليم. وجاء في كتاب صادر عن وزارة التربية موجهة لمديرات التربية، أنه "تردنا عدة استفسارات بخصوص السماح لطلبة مدارس إقليم كردستان من التقديم للامتحانات الخارجية للعام الدراسي (2024-2025) في مديرياتكم […]

