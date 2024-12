صحيفة أمريكية: العراق مصدر خطر على المسيحيين

2024-12-23 22:45:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أن اضطهاد المسيحيين، والمتحولين إلى المسيحية، منتشر في العراق الذي وصفه التقرير بأنه يحتل المرتبة الـ16 عالميا كأثر البلدان خطورة بالنسبة للمسيحيين، وذلك رغم إشارته إلى أن إرهابيي داعش حاولوا القضاء على المسيحية القائمة في العراق منذ ألف عام، ولم ينجحوا. ونقل التقرير الأمريكي، عن رئيس منظمة "الاهتمام […]

