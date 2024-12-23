"فواتير الكهرباء" تغضب بعقوبة.. الأهالي خرجوا إلى الشوارع لأول مرة منذ 3 سنوات

2024-12-23 23:40:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

تظاهر العشرات من أهالي محافظة ديالى، اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، أمام مبنى دائرة الكهرباء رافعين ثلاثة مطالب رئيسة.

وقال عبدالله حسن، عضو تنسيقية التظاهرة لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من اهالي أحياء بعقوبة الجديدة وباقي المناطق القريبة خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى دائرة الكهرباء رافعين 3 مطالب رئيسة، هي رفض خصخصة الكهرباء وإعادة النظر في الفواتير المبالغة بها واجراء تقييم موضوعي للاجهزة الذكية بسبب الارقام العالية".

وأضاف، أن "فواتير الكهرباء كانت تتراوح من 20-50 ألف دينار والبعض تصل الى 75 ألفا، والان بعضها وصل الى مليون وأكثر"، متسائلا: "ماهي الاسباب وراء الارتفاع غير الطبيعي في فواتير الكهرباء؟".

من ناحيته، أكد النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، أنه ناقش مع الاهالي ملف الفواتير العالية وعقد أكثر من لقاء مع الجهات المعنية في وزارة الكهرباء وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة القراءات في المقاييس الذكية برئاسة معاون مدير عام الشركة ومدير المبيعات وممثل عن محافظة ديالى وتقسيط مبالغ الديون على مدى عام واضافتها على المبالغ الحالية.

وأضاف، أنه "سيتابع الملف عن كثب"، مشيرا الى أن "التظاهرة هي إيضاح ما يريده الاهالي ونأمل أن تؤدي اللجنة مهامها في القريب العاجل وتجيب عن كل تساؤلات الاهالي".