اتفاق عراقي إيراني على استضافة المزيد من الطلبة العراقيين وتبادل الأساتذة

2024-12-23 23:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس مركز التعاون العلمي والدولي التابع لوزارة العلوم الإيرانية، اليوم الاثنين، وجود إمكانية لاستقبال المزيد من الطلاب العراقيين في إيران، مؤكداً أنه سيتم تسهيل ذلك بالتعاون مع منظمة شؤون الطلاب وإزالة بعض العوائق والمشاكل.

وجاء في تقرير صحفي إيراني، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه "تماشيا مع تطوير وتعميق التفاعلات العلمية والتكنولوجية الإيرانية - العراقية، فقد التقى وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي حيدر عبد ضهد الربيعي، برئيس مركز التعاون العلمي الدولي اميد رضائي فر، بمقر وزارة العلوم الإيرانية وتباحثا حول سبل التعاون الثنائي".

وأوضح التقرير أن "رضائي فر، أشار، خلال هذا اللقاء، إلى المواضيع الأساسية والمشتركة للتفاعلات العلمية والتكنولوجية بين إيران والعراق ومحاور مثل تبادل الأساتذة والطلاب وإنشاء مجمعات علمية وتكنولوجية مشتركة ومشاريع بحثية.كما تناول اللقاء، صياغة السياسة الكلية والاستراتيجية بين الوزارتين".

واكد رضائي فر، على أنه سيتم تسريع تنفيذ قرارات لجنة التعاون العلمي المشترك بين البلدين، مضيفا أنه وبالتالي فإن فرق العمل التابعة لهذه اللجنة ستعمل على تسريع التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والمشاريع البحثية إلى جانب الموافقة على اللوائح القانونية من قبل الطرفين.

كما أضاف رضائي فر، أنه في إطار تعزيز العلاقة العلمية والثقافية بين إيران والعراق يمكن الاهتمام بالمستقبل الوظيفي للطلاب العراقيين الذين تلقوا تعليمهم في إيران من خلال إنشاء سلسلة من العلوم والتكنولوجيا.

وضمن تأكيده على ضرورة التعاون بين الأساتذة العراقيين والإيرانيين، أعرب رضائي فر، عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستضافة الأساتذة العراقيين على شكل فرص دراسية.

ونوه التقرير إلى أن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي حيدر عبد ضهد الربيعي، من جانبه أكد في هذا اللقاء، على تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين، واعتبر أن أسبوع العلوم بين إيران والعراق مهم.

وأضاف الربيعي أنه يمكن أن تكون زيارة الأنشطة العلمية والتكنولوجية والابتكارية في إيران والهياكل القانونية ذات الصلة تجربة مناسبة لهذه القضية في الجامعات العراقية، مؤكداً على إزالة المعوقات أمام التفاعل العلمي بين البلدين وتطرق إلى الحديث عن ضرورة إزالتها نظرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين.