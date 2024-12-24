العراق والسعودية يوقعان على برنامج تعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي والإداري

2024-12-24 00:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية، صفية طالب السهيل، توقيع برنامج تعاون مشترك بين معهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية العراقية ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية، للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي والإداري.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "التوقيع جاء خلال مراسم رسمية جمعت السفيرة السهيل برئيس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، مشبب القحطاني"، لافتا إلى أن "البرنامج يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات التدريب الدبلوماسي والإداري، عبر تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية متخصصة لتطوير الكوادر المؤسسية والدبلوماسية في كلا البلدين".وأضاف، أنه "شهد مراسم التوقيع نائب السفير العراقي، خالد الخيزران، إلى جانب مستشاري القسم السياسي في السفارة، علي الحمداني و مروان الحياني، بالإضافة إلى ريما الدوسري، المشرفة على إدارة التعاون الدولي في معهد الإدارة العامة السعودي".وأشار إلى أن "هذا البرنامج يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعودية، ويؤكد التزام البلدين بتطوير شراكات فعّالة في مجالات التدريب وتنمية القدرات المؤسسية. كما يعكس حرصهما المشترك على تحقيق المصالح المتبادلة وبناء مستقبل مزدهر يخدم شعبي البلدين".