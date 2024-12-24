2024-12-24 00:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الاثنين، بإحباط محاولة تسليب وسرقة شاحنة تجارية على طريق بغداد - كركوك المار بالمحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مجموعة مسلحة أقدمت على تسليب شاحنة وإطلاق سراح سائقها على طريق بغداد - كركوك ومن ثم قيادتها إلى جهة مجهولة.

وأضاف أن "القوات الأمنية تعبت الشاحنة وضبطتها واعتقلت المتهمين بتسليبها على طريق بغداد - كركوك قرب منطقة سرحة قرب ناحية العظيم شمالي ديالى".