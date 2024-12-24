في ثلاث محافظات.. انتحار شابين ومخلف حربي يقتل أربعة مواطنين داخل مزرعتهم

2024-12-24 00:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الاثنين، بانتحار شاب في شط العرب شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً من أهالي البصرة أقدم على الانتحار من خلال رمي نفسه من أعلى جسر خالد في قضاء شط العرب شرقي البصرة".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية طوقت المكان، فيما باشرت الشرطة النهرية بعملية البحث عن الجثة".

في حين أفاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الإثنين، بأن 4 أشخاص لقوا مصرعهم بانفجار مخلف حربي شمال المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "4 مواطنين لقوا مصرعهم مساء اليوم، من قريتي المالحة والمزرعة ضمن قضاء بيجي (40 كم شمال محافظة صلاح الدين)، حيث انفجر لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش".

وأضاف المصدر أن "الانفجار وقع في أرض زراعية حيث كان المدنيين يعملون في أرضهم الزراعية وأثناء الحرث انفجر اللغم الأرضي"، مبيناً أنه "تم نقل الجثث الأربعة إلى الطب العدلي".

إلى ذلك أفاد مصدر آخر في العاصمة بغداد، بانتحار طالب بسبب ضغوط الدراسة النفسية، شمالي العاصمة.

وقال المصدر أن "طالباً من مواليد 2007، أقدم على الانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية داخل غرفته ضمن منطقة السلاميات في مدينة الشعلة شمالي بغداد"

ولفت المصدر إلى أن "سبب الانتحار بحسب إدعاء ذويه بأن ابنهم كان يعاني من ضغوطات نفسية بسبب الدراسة".