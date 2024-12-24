عاجل| عراق أوبزيرفر تسلط الضوء على فضيحة فساد جديدة بطلها معاون مدير عام القانونية في “الاستثمار” ومطالبات بسحب يده ومنعه من السفر
2024-12-24 00:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر
بغداد/ عراق أوبزيرفر تفجرت (الاثنين) فضيحة فساد جديدة، بطلها هذه المرة معاون مدير عام في هيئة الاستثمار الوطنية. وسلطت النائب عالية نصيف الضوء على ما اسمتها واحدة من أكبر قضايا الفساد في الهيئة الوطنية للاستثمار . وقالت في تغريدة لها على منصة X وتابعتها عراق أوبزيرفر: ان “خروقات جسيمة حصلت في هيئة الاستثمار، متمثلة …
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