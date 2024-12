عاجل| عراق أوبزيرفر تسلط الضوء على فضيحة فساد جديدة بطلها معاون مدير عام القانونية في “الاستثمار” ومطالبات بسحب يده ومنعه من السفر

2024-12-24 00:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر تفجرت (الاثنين) فضيحة فساد جديدة، بطلها هذه المرة معاون مدير عام في هيئة الاستثمار الوطنية. وسلطت النائب عالية نصيف ‏الضوء على ما اسمتها واحدة من أكبر قضايا الفساد في الهيئة الوطنية للاستثمار . وقالت في تغريدة لها على منصة X وتابعتها عراق أوبزيرفر: ان “خروقات جسيمة حصلت في هيئة الاستثمار، متمثلة …

