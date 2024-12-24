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محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليومين للمكون المسيحي

محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليومين للمكون المسيحي
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليومين للمكون المسيحي
2024-12-24 00:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الموصل/ عراق اوبزيرفر وجه محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الاثنين ، بتعطيل الدوام الرسمي ليومي (25 – 26) من الشهر الحالي لأبناء المكون المسيحي بمناسبة أعياد الميلاد. وقال الدخيل في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إنه “وجه بتعطيل الدوام الرسمي يومي (25 – 26) من شهر كانون الأول الجاري لأبناء المكون المسيحي بمناسبة حلول أعياد …

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محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليومين للمكون المسيحي

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