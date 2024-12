2024-12-24 00:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الموصل/ عراق اوبزيرفر وجه محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الاثنين ، بتعطيل الدوام الرسمي ليومي (25 – 26) من الشهر الحالي لأبناء المكون المسيحي بمناسبة أعياد الميلاد. وقال الدخيل في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إنه “وجه بتعطيل الدوام الرسمي يومي (25 – 26) من شهر كانون الأول الجاري لأبناء المكون المسيحي بمناسبة حلول أعياد …

The post محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليومين للمكون المسيحي first appeared on Observer Iraq.