زعامات "الإطار" صامتة بشأن "حل الحشد".. وقصص مفبركة حول المرجعية

2024-12-24 00:30:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن صعدت الفصائل خطابها ضد المعلومات المتداولة بشأن "حل الحشد الشعبي"، بينما أعلنت تلك الجماعات عن وقف العمليات العسكرية.بالمقابل، يستمر غموض موقف "زعماء الإطار التنسيقي" إزاء تلك الأنباء، حيث لم يصدر أي بيان يتعلق بـ"حل الحشد".ومرت أكثر من عشرة أيام على آخر اجتماع للتحالف الشيعي، فيما تلمح أطراف إلى موافقة "الإطار" بشكل غير […]

