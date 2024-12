ملف استجواب المسؤولين "مجهول المصير".. ضغوط سياسية تدفع إلى التأجيل

2024-12-24 00:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىيدور منذ أشهر، حديث عن الاستجواب التي تتحضر حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإجرائه، لتغيير الوزراء المقصرين، إلا أن الحظ يبدو سيبتسم لهم مع تلاشي وعود الاستجواب والاقالة باتفاق الكتل السياسية الكبيرة.إذ أكد النائب أحمد مجيد، وجود ضغوط سياسية لمنع استجواب الوزراء المقصرين في أداء واجباتهم خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة.وفي اجتماع […]

