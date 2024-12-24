مصافي الجنوب تكشف عن مشروع يسهم في تقليل استيراد البنزين المحسن

2024-12-24 01:35:04 - المصدر: واع

بغداد - واعكشفت شركة مصافي الجنوب، عن مشروع جديد سيسهم في التقليل من كمية استيراد البنزين المحسن.وقال مدير عام الشركة حسام حسين ولي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "مشروع الـ(FCC) سيسهم بالتقليل من كمية استيراد البنزين المحسن"، مبينا إن "هناك تفاؤلا كبيرا بتشغيل مشروع الـ(FCC) التكسير بالعامل المساعد وإن طموح الشركة وخطط الوزارة وتوجيهاتها تسعى لإيقاف استيراد البنزين بشكل نهائي وهذا يتوقف على كمية الاستهلال المحلي كلما زاد الاستهلاك ستكون هناك زيادة بكمية الاستيراد".واشار إلى "سعي الشركة من خلال بذل كل الجهود لتغطية السوق المحلي بكافة أنواع المنتوجات".