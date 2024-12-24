محمد صلاح يحطم 8 أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي

2024-12-24 01:35:06 - المصدر: واع

متابعة - واعيواصل لاعب كرة القدم المصري إنجازاته مع فريق ليفربول ليصبح أحد أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقه.وبفضل ما حققه في السنوات الأخيرة، أصبح محمد صلاح ضمن أكثر 10 لاعبين فيما يتعلق بصناعة وتسجيل الأهداف وركلات الجزاء والتسديد على المرمى، بحسب وسائل إعلام.وفيما يلي أبرز الإحصائيات الخاصة بمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي:المركز الـ 8 ضمن قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة بـ172 هدفا.المركز الـ 10 في صناعة الأهداف بـ80 هدفا.المركز الـ 10 في التسديدات التي تصيب القائمين والعارضة.المركز الـ 3 في التسديد على المرمى بـ 433 تسديدة ناجحة.المركز الـ4 في تسجيل الأهداف من ركلات الجزاء بـ29 هدفا.المركز 205 في عدد المباريات بـ 279 مباراة.المركز رقم 69 في فترة اللعب بالدوري الإنجليزي.المركز الأول في نسبة التسجيل خلال الموسم الأول للدوري الإنجليزية بـ 10 أهداف.وتربع النجم المصري لسنوات على صدارة قائمة أغلى لاعب في الكرة المصرية بقيم مالية كبيرة وصلت في فترات إلى 150 مليون يورو، إلا أن عامل السن مع اقتراب عقده مع ليفربول من الانتهاء أدى إلى وصوله إلى 55 مليون يورو فقط حاليا ليتفوق عليه عمر مرموش، نجم المنتخب المصري وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعدما وصلت قيمته التسويقية حتى الآن 60 مليون يورو.