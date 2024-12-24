مجلس الأمناء يؤكد استعداد الشبكة لدعم الجهود الوطنية لتقديم الخدمات للمواطنين

2024-12-24 01:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، استعداد الشبكة لدعم كل الجهود الوطنية لتقديم الخدمات للمواطنين.وذكر بيان لمجلس الامناء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وفداً عن مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي ضم كل من رئيس المجلس ثائر الغانمي وعضو المجلس اوسم ماجد وعضو المجلس اسلام السعدي وعضو المجلس حمد الدوخي، زار امانة العاصمة بغداد والتقى بأمينها عمار موسى كاظم."وأضاف، أن "الوفد الزائر استعرض رؤية شبكة الاعلام العراقي في مواكبة الجهود الخدمية التي تبذلها امانة العاصمة ضمن منهاج حكومة الخدمة الوطنية، بالاضافة الى تسليط الضوء على حاجات المواطنين ونقلها الى الجهات المسؤولة بما يجعل من الشبكة نافذة الوطن الانقى ومرآة الحقيقة الاصفى، مجددين استعداد الشبكة لدعم كل الجهود الوطنية لتقديم افضل الخدمات للمواطنين".من جهته، عبر أمين بغداد، عن اشادته الكبيرة بجهود شبكة الاعلام العراقي بمواكبة وتغطية جهود امانة العاصمة في تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الذي تستحقه العاصمة بغداد.وبيّن موسى "اهتمام امانة العاصمة باظهار الوجه التاريخي المشرق لبغداد بالشكل الذي يعكس تاريخها الممتد بشكل حداثوي"، مؤكداً ان "لدى امانة العاصمة خططاً مهمة في هذا الصدد، الى جنب جهودها اليومية في تقديم افضل الخدمات للمواطنين".وشدد على "دور الاعلام عموماً وشبكة الاعلام العراقي خصوصاً بكونه المرآة التي تعكس حاجة المواطنين والخدمات المقدمة لهم".