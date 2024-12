هل تدفع الهزائم المتتالية لمانشستر سيتي غوارديولا إلى الاعتزال؟

2024-12-24 01:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر أثار بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، بعد تصريحاته الأخيرة التي أشار فيها إلى احتمال اعتزاله التدريب في المستقبل القريب. وكان جوارديولا قد صرح مؤخرا “لا أتحدث عن المستقبل البعيد، ولكن عندما أغادر مانشستر سيتي، لن أذهب لبلد آخر وتدريب فريق جديد. وتابع “أريد أن أذهب …

