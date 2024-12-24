شركة كوريا توقع عقدا لتصدير مروحيات الى العراق

2024-12-24 08:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة كوريا للصناعات الجوية والفضائية، انها وقعت صفقة بقيمة 136 مليار وون (93.7 مليون دولار أمريكي) لتصدير المروحية الكورية المتعددة الاستخدامات (KUH) إلى العراق.

وبموجب الصفقة، ستقوم الشركة بتوريد المروحيات إلى الحكومة العراقية بحلول آذار/ مارس 2029، حسبما ذكرت الشركة في تقرير تنظيمي، حسبما ذكرته اليوم الثلاثاء وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقد تم نشر المروحية الكورية المتعددة الاستخدامات، المعروفة باسم "سوريون"، وهي مروحية خدمات متوسطة الحجم، في الجيش الكوري الجنوبي منذ عام 2012.

وتعمل حاليا أكثر من 200 طائرة هليكوبتر من طراز "سوريون" في الجيش الكوري الجنوبي، وتقوم بتنفيذ عمليات مختلفة، بما في ذلك مهام الهجوم الجوي والنقل الجوي للبضائع.