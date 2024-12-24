رونالدو يسخر من ميسي في تحدي اليوتيوب

2024-12-24 08:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

رد الأسطورة كريستيانو رونالدو مهاجم النصر على "استفزازات" صانع المحتوى الشهير مستر بيست، بسبب غريمه التاريخي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي..

وتعد المقارنة بين رونالدو، نجم النصر السعودي، وميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، واحدة من أشهر المقارنات بين اثنين من أساطير كرة القدم، ووصلت ذروتها حين كانا في صفوف ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب.

واستمرت لأكثر من 15 عاما في الملاعب الأوروبية، قبل أن ينضم رونالدو إلى النصر في كانون الثاني 2023، ويعقبه انتقال الأسطورة الأرجنتينية للولايات المتحدة الأمريكية من بوابة نادي إنتر ميامي، في صيف نفس العام.

ونشر رونالدو عبر قناته على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لتحدي يشارك فيه مع المؤثر الأمريكي "مستر بيست" وعدد من أصدقائه.

وحمل التحدي عنوان "كم عدد حراس المرمى اللازمين لإيقاف رونالدو؟"، وتقوم فكرته على محاولة كريستيانو التسجيل أمام عدد متغير من الحراس (من 1 إلى 4).

وأثناء تسديد إحدى الكرات، قال مستر بيست لرونالدو: "نولان (أحد مرافقيه المشاركين في التحدي) يقول إنه لا يحبك، فهو يعتقد أنك لست الأفضل على الإطلاق، بل ميسي هو الأفضل".

ورد رونالدو على "استفزازات" صانع المحتوى الشهير، والتي جاءت في إطار من الفكاهة والمرح، قائلا وهو يضحك بشدة: "من قال إن ميسي أفضل مني؟!"، عندما أشار مستر بيست ومرافقيه إلى نولان.

وتجدر الإشارة إلى أن التحدي أقيم على ملعب "الأول بارك" معقل نادي النصر السعودي.

وتم النشر الفيديو على قناة رونالدو أمس الاثنين، وحصد ما يزيد عن مليوني مشاهدة بعد ساعات قليلة من نشره.

وظهر الثنائي في عدة حلقات، عبر قناة رونالدو بموقع "يوتيوب"، في حوار شيق تناول مواضيع مختلفة، داخل الملعب وخارجه.

وشارك رونالدو البالغ 39 عاما في 19 مباراة مع النصر بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 3 أهداف.

المصدر: وكالات