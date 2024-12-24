ارتفاع أسعار خام البصرة بالتزامن مع صعود النفط

2024-12-24 08:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 62 سنتا ليصل الى 69.64 دولاراً، فيما ارتفعت أسعار خام المتوسط 62 سنتا أيضا ليصل إلى 72.74 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط مع بيانات اقتصادية أمريكية قوية وارتفاع الطلب من الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وسجل خام برنت 72.92 دولارا بارتفاع بلغ 33 سنتا او ما يعادل 0.45% وصعد خام تكساس الامريكي 26 سنتا الى 69.50 دولارا.