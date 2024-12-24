الذهب يرتفع في أسبوع مقتضب بسبب العطلات

2024-12-24 08:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب قليلا يوم الثلاثاء مع استعداد المستثمرين لمسار أقل عدوانية لخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) العام المقبل، في أسبوع تداول اقتصر على العطلات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2616.13 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:07 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 2629.80 دولارا.

من المرجح أن تنخفض أحجام التداول مع اقتراب نهاية العام.

يركز المستثمرون الآن على مدى سرعة أو عمق خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة في عام 2025. وواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي التخفيضات في ديسمبر بعد فترة من رفع أسعار الفائدة بشكل عدواني لكنه أشار إلى تخفيضات أقل في العام المقبل.

ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.68 دولارا للأوقية وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 934.51 دولارا وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 938.00 دولارا.