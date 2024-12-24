ارتفاع أسعار النفط قبل أعياد الميلاد

2024-12-24 08:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، في تعاملات هزيلة قبل عطلة عيد الميلاد حيث دعمت الأسعار بيانات اقتصادية أمريكية وارتفاع الطلب على النفط في الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.45 بالمئة إلى 72.95 دولارا للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو 0.42 بالمئة إلى 69.53 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:14 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية المصنعة الرئيسية في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني وسط الطلب القوي على الآلات، في حين انتعشت أيضًا مبيعات المساكن الجديدة في إشارة إلى أن الاقتصاد الأميركي يقف على قدم صلبة نحو نهاية العام ومن المعروف ان الولايات المتحدة هي المستهلك الأكبر للنفط في العالم.

وفي الأمد الأقصر، يتطلع المتعاملون إلى مؤشرات على الطلب الأميركي من بيانات مخزونات النفط الخام والوقود المقرر صدورها من معهد البترول الأميركي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي إن خام غرب تكساس الوسيط أنهى الجلسات الثلاث الأخيرة عند مستوى أقل بقليل من 69.50 دولارا مع تسرب التقلبات من السوق قبل فترة العطلات.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت واردات الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، من النفط الخام بنسبة 2.6% على أساس سنوي إلى 19.07 مليون طن متري في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لبيانات حكومية، وذلك بدعم من الطلب القوي وسط ارتفاع النشاط الاقتصادي والسفر.