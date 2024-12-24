اندلاع نزاع عشائري و شخص يقتل زوجته رميا بالرصاص جنوبي العراق

2024-12-24 08:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، أن نزاعا عشائريا اندلع شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا اندلع بين طرفين من أفراد عشيرة (ال عواد) بمنطقة الصديفة في قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى ان " قوة امنية كبيرة اقتحمت منطقة النزاع وفرضت سيطرتها بالقوة على الحادث، فيما باشرت بحملة دهم وتفتيش بحثا عن المتسببين به".

وفي محافظة ميسان، ذكر مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، ان"رجلا أقدم على قتل زوجته رميا بالرصاص داخل منزلهما بقضاء قلعة صالح جنوبي المحافظة"، مبينا ان "دوافع الجريمة لا تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".