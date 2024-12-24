2024-12-24 11:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكرت هيئة الأوراق المالية، يوم الثلاثاء، أن سوق العراق للأوراق المالية سجل تقدماً كبيراً وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد العربي، حيث حقق نمواً في أحجام التداول بنسبة 131.24% خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 مقارنة بالشهر السابق، متصدراً بذلك الأسواق المالية العربية من حيث نسب النمو.

وبهذا الصدد صرّح رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، في بيان قائلاً: "يأتي هذا التقدم نتيجة الجهود المستمرة لتطوير سوق العراق للأوراق المالية وتعزيز البيئة الاستثمارية فيه"، مردفا بالقول "نحن فخورون بهذا الأداء الذي يعكس ثقة المستثمرين وفعالية الخطط التي نعمل على تنفيذها لتعزيز دور السوق في دعم الاقتصاد الوطني."

وأشار تقرير صندوق النقد العربي إلى أن الأسواق المالية العربية الأخرى التي شهدت نمواً ملحوظاً شملت بورصة دمشق التي حققت نمواً بنسبة 87.83%، تلتها بورصة البحرين بنسبة 68.22%. كما سجلت أسواق أخرى مثل مصر والدار البيضاء نسب نمو تراوحت بين 54.25% و19.08%.

وأضاف الهيمص، أن "التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي يعزز من مكانة سوق العراق للأوراق المالية بين الأسواق الإقليمية"، مبينا أنه "سنعمل على استثمار هذا التقدم لتعزيز الشراكات الاستراتيجية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية."

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة ملتزمة بمواصلة تطوير البنية التحتية للسوق وتحسين الإجراءات التنظيمية لزيادة جاذبيته، بما يسهم في تعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.