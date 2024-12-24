جنايات البصرة: الإعدام بحق تاجري مخدرات

2024-12-24 12:05:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأصدرت محكمة جنايات البصرة ،اليوم الثلاثاء، حكمين بالإعدام بحق اثنين من تجار المخدرات .وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن"المدانين ضبطت بحوزتهما 2 كغم من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكمين صدرا استناداً لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".