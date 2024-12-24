أول الغيث قطرة.. ارتفاع أسعار صرف الدولار امام الدينار في الأسواق المحلية

2024-12-24 12:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، ارتفاعا جديدا أمام الدينار في الأسواق المحلية ببغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن سعر صرف الدولار الأمريكي في البورصة الرئيسية بالعاصمة سجل 151.200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

وأضاف، أن سعر بيع الدولار في الصيرفات سجل 152.250 دينار عراقي، بينما سجل سعر الشراء 150.250 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

هذا وقرر البنك المركزي ايقاف عمل منصة حوالات الدولار فجأة قبل الموعد المحدد وبدون إعلان رسمي ودون مراعاة لمصالح الشركات والأسواق العراقية، في خطوة أقل ما يقال عنها انها بعيده عن المهنية والشفافية، بحسب مراقبين.

ويرجح ان هذا الايقاف للمنصة دون إعلان رسمي هو إجراء تجريبي لاختبار قدرة السوق على التكيف مع الوضع الجديد بدون منصة، وكيف يمكن ان يكون الطلب على الدولار وأسعار صرفه بعد هذا التوقف المفاجئ للمنصة.