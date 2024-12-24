بينهم منتسب بالمرور.. مصرع وإصابة 3 اشخاص بحادث سير في ذي قار

2024-12-24 12:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، بمصرع وإصابة 3 اشخاص بحادث سير في محافظة ذي قار.

وابلغ المصدر "بغداد اليوم"، إن "منتسباً لقي مصرعه وأصيب مدنيين اثنين بحادث انقلاب عجلة (تكسي) على طريق الفهود- الناصرية بمحافظة ذي قار".

واضاف ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين الى المستشفى وجثة المنتسب الى دائرة الطب العدلي".

يذكر ان العراق يسجل يوميا عشرات الحوادث المرورية بسبب رداءة الطرق وعدم التزام سائقي العجلات بإجراءات السلامة مما يؤدي الى ازهاق مئات الأرواح سنويا.