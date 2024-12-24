اعتقال عصابة انتحلت صفة رجال أمن وسرقت نحو مليار دينار وكاديلاك من دار في بغداد

2024-12-24 12:30:47 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

أعلنت مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بعصابة انتحلت صفة رجال أمن وسرقت ما يقرب من مليار دينار وعجلة كاديلاك من دار في بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته (الرابعة) أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مسلحة انتحلت صفة رجال إحدى الدوائر الأمنية، ونفذت عملية سطو مسلح على منزل سكني ضمن منطقة المنصور ببغداد".

وأضاف أن "العصابة سرقت مبالغ مالية تقرب من مليار دينار عراقي، بالإضافة إلى عجلة حديثة من نوع كاديلاك".

وبين أنه |بعد ورود المعلومات الى مفارز المديرية، تم تشكيل فريق عمل والانتقال إلى موقع الحادث لجمع الأدلة والتحري عن الجناة، ومن خلال جهود استثنائية، تم التوصل إلى أفراد العصابة والقاء القبض عليهم، ولدى اجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن حادث السرقة".