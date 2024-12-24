سائقو شاحنات عراقيون يحتجون على "جباية" غير رسمية أمام منفذ حدودي مع إيران

2024-12-24 12:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، صباح يوم الثلاثاء، أن العشرات من أصحاب الشاحنات التجارية يحتجون امام منفذ المنذرية الحدودي الدولي البري مع إيران شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المحتجون طالبوا بالتدخل لإنقاذهم من دفع رسوم الجباية التي تجبرهم عليها جهات خارجة عن القانون عبر ساحات غير رسمية قرب المنفذ.

ونفذ المنذرية الحدودي هو منفذ حدودي بري عراقي في شمال شرق قضاء خانقين في محافظة ديالى، يربط العراق بإيران، ويُستعمل لنقل المسافرين والبضائع ومرور الشاحنات.

ويقابل منفذَ المنذرية في العراق، منفذُ خسروي الحدودي في إيران. ويتبع المنفذ إدارياً هيئة المنافذ الحدودية العراقية.

وهناك ساحة التبادل التجاري بين منفذ المنذرية ومنفذ خسروي موقعها في العراق، أما في منافذ العراق الأخرى فالساحة موقعها مشترك بين العراق والبلد المجاور.