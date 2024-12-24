بغداد.. تفكيك عصابة سرقت قرابة مليار دينار واعتقال سارق داخل جامعة حكومية

2024-12-24 12:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الثلاثاء، عن الإطاحة بعصابة انتحلت صفة رجال أمن وسرقت ما يقرب من مليار دينار وعجلة كاديلاك من دار في بغداد.

وقالت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مسلحة انتحلت صفة رجال إحدى الدوائر الأمنية، ونفذت عملية سطو مسلح على منزل سكني ضمن منطقة المنصور ببغداد".

وبينت أن "العصابة سرقت مبالغ مالية تقرب من مليار دينار عراقي، بالإضافة إلى عجلة حديثة من نوع كاديلاك".

ولفتت إلى أنه "بعد ورود المعلومات الى مفارز المديرية، تم تشكيل فريق عمل والانتقال إلى موقع الحادث لجمع الأدلة والتحري عن الجناة، ومن خلال جهود استثنائية، تم التوصل إلى أفراد العصابة وإلقاء القبض عليهم، ولدى اجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن حادث السرقة".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني، بإلقاء القبض على لص اقتحم جامعة المستنصرية في بغداد لغرض السرقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر أمنية تمكنت من إلقاء القبض على شخص كان متواجداً داخل الحرم الجامعي في الجامعة المستنصرية فجر اليوم".

وأشار إلى أنه "تم القبض على الشخص واعترف صراحة بتواجده داخل الحرم لغرض السرقة".