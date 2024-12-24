2024-12-24 12:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجّه هيئة النزاهة بحسم ملفات المخالفات بالعقود الخاصة بأنشطة الخطوط الجوية العراقية

••••••••••





وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، هيأة النزاهة الاتحادية بالإسراع في حسم التحقيقات في المخالفات المسجّلة بملفات الإحالة والتنفيذ للعقود الخاصة بنشاط شركة الخطوط الجوية العراقية والخدمات المتعلقة بها.





و أكد سيادته أهمية محاسبة المقصّرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأفراد المسؤولين عن المخالفات والتجاوزات ضمن الواجبات الموكلة لهم، والتي تسببت بالإضرار بالمال العام وإحداث هدر فيه، وكذلك التشديد على استحصال المبالغ والديون التي بذمة الشركات والوكلاء والمكاتب المتعاقد معها في تنفيذ أنشطة الشركة، وهذا يأتي في إطار المضي بمنهج الحكومة بمحاربة الفساد.





كما وجّه السيد السوداني الجهات المعنية بإعادة النظر في العقود المبرمة في المطارات، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمسافرين والارتقاء بمستوياتها.





•••••

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

24- كانون الأول- 2024