العامري من نينوى: العراق آمن ومستقر ونحن مستعدون لأي طارئ يحدث

2024-12-24 12:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أكد الامين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، أن العراق آمن ومستقر ونحن مستعدون لأي طارئ يحدث.

وقال العامري في كلمة خلال لقائه شيوخ ووجهاء محافظة نينوى، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الاستقرار الأمني الكبير تحقق في نينوى نتيجة التعاون والتفاهم الكبير بين الجميع في المحافظة"، معبرا عن امله ان "يستمر تعاون العشائر والوجهاء مع الأجهزة الأمنية من أجل أمن واستقرار المحافظة".

واضاف ان "العراق آمن ومستقر ونحن مستعدون لأي طارئ يحدث، ولم يكن هناك ضبطا للحدود في تاريخ العراق بالطريقة الموجودة حاليا"، مستبعدا "وجود بلد حدوده مؤمنة مثل العراق".

وتابع العامري "استبعد وجود تهديدات للعراق وهناك استعدادات جيدة جدا على الحدود وهناك مسك كامل لكل المناطق"، مشيرا الى اننا "لا نسمح بأي حال من الأحوال تقسيم سوريا وهذا المشروع خط أحمر بالنسبة لنا".

وبين ان "تخوفنا الحقيقي من عدم الاستقرار الأمني في سوريا واستمرار دوامة العنف".