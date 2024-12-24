العامري: القضاء جزء مهم من الاستتباب الأمني والإنجاز الخدمي في نينوى

2024-12-24 12:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، اليوم الثلاثاء، أن القضاء جزء مهم من الاستتباب الأمني والإنجاز الخدمي في محافظة نينوى.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمنظمة بدر، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري التقى رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد واستعرض معه العمل القضائي".وأثنى العامري، على "استقلال القضاء وأيضا دوره الكبير في محاربة الإرهاب وترسيخ الديمقراطية في البلاد والحفاظ على حقوق المواطنين".وأضاف العامري، أن "القضاء جزء مهم من الاستتباب الأمني والإنجاز الخدمي في محافظة نينوى".