جنايات واسط: احكام مختلفة بحق مدانين من جماعة (القربان) المنحرفة

2024-12-24 14:00:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

واسط/ عراق اوبزيرفر أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن بحق مدانين ينتمون إلى جماعات ما تسمى بـ (القربان) المنحرفة. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “الاحكام صدرت لارتكاب المدانين جريمة تحريض المواطنين على الانتحار”. وأضاف أن “الحكمين صدرا وفقا لأحكام المادة 408/ 1 من قانون العقوبات وبدلالة …

