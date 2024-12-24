محافظ بغداد يؤكد إعادة تأهيل إيوان طاق كسرى ضمن إعمال عاصمة السياحة العربية

2024-12-24 14:00:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الثلاثاء، أن إعادة تأهيل إيوان طاق كسرى الأثري ستكون جزءًا من أعمال بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025.وذكر بيان صدر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ بغداد عبدالمطلب العلوي، زار إيوان (طاق كسرى) الأثري في قضاء المدائن".وقال المحافظ خلال زيارته الميدانية لموقع إيوان (طاق كسرى) الأثري، بحسب البيان: إن "هذا الموقع يعد أحد الأماكن التراثية البغدادية والسياحية في سبعينات وحتى ثمانينات من القرن الماضي، لما يضم من متنزهات ومجمعات سياحية تستقطب الزوار من داخل العراق وخارجه".وأكد العلوي: "سيكون لهذا المكان اهتمام كبير خلال اجتماعات اللجنة العليا لبغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، وستتم مناقشة الموضوع مع الجهات المعنية لتحويله الى مركز استقطاب سياحي كما كان سابقا وأجمل".