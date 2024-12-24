الأعرجي يبحث مع وزير خارجية المغرب فتح خط طيران بين البلدين

2024-12-24 14:05:12 - المصدر: واع

بغداد ـ واعبحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطه، فتح خط طيران بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، التقى في الرباط، وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطه".وأوضح أنه "خلال اللقاء، عقدت جلسة نقاشات ثنائية جرى خلالها استعراض العلاقات بين البلدين وأهمية تطويرها الى مستويات أبعد، إلى جانب مناقشة مقترحات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، فضلاً عن مناقشة فتح خط طيران بين البلدين".وأضاف أن "اللقاء، تناول بحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والمواقف السياسية بشأنها، فضلاً عن مناقشة استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، واستعراض للنجاحات التي حققها العراق في إعادة العوائل من مخيم الهول وإجراءات التأهيل التي رافقت عودتهم".من جانبه، أبدى وزير الخارجية المغربي، "دعم بلاده لعقد القمة العربية المزمعة في بغداد، لأهمية توقيتها بعد التطورات الأخيرة في المنطقة".