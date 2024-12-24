انطلاق عملية تمشيط في محيط بيجي على خلفية انفجار الامس

2024-12-24 14:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- صلاح الدين

أكد مصدر امني، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، انطلاق عملية تمشيط في محيط قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين على خلفية انفجار الامس.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحصيلة النهائية لانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش في ارض زراعية شرق قضاء بيجي مساء امس الاثنين، ارتفعت الى 4 شهداء و3 جرحى بينهم حال حرجة للغاية لافتا الى ان الضحايا كانوا يحاولون نصب محولة كهربائية في ارض يملكونها".

وأضاف أن "فريق من مكافحة المتفجرات باشر بعملية تمشيط للمناطق الزراعية القريبة من موقع الانفجار تحسبا من وجود أي مخلفات او الغام حربية قديمة" لافتا الى أن "داعش خلال سيطرته على المنطقة نشر عدد كبير من العبوات والالغام اغلبها تم ابطال مفعوله خلال معارك التحرير لكن بعضه يتم العثور عليه بين فترة وأخرى خاصة في المنحدرات والأراضي الزراعية البعيدة".

وأشار الى أن "تم اصدار توجيهات للأهالي بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي اجسام غريبة ترصد في الأراضي الزراعية وعدم الاقتراب منها".

ولقي 4 أشخاص مصرعهم وجرح ثلاثة آخرون، يوم أمس الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش، في قرية المزرعة التابعة لقضاء بيجي، أثناء قيامهم بنصب محولة كهربائية، وقامت الأجهزة المختصة بتطويق المنطقة، وفتح تحقيق فوري بالحادث.







