ينتمون لجماعة "القربان".. احكام على "مدانيين" بجريمة تحريض المواطنين على الانتحار في واسط

2024-12-24 14:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، أحكاما بالسجن بحق مدانين ينتمون إلى جماعات ما تسمى بـ "القربان" المنحرفة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاحكام صدرت لارتكاب المدانين جريمة تحريض المواطنين على الانتحار".

وأضاف أن "الحكمين صدرا وفقا لأحكام المادة 408/1 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".