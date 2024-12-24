ايران تؤكد لرئيس اقليم كوردستان رغبتها بتطوير العلاقات في المجالات كافة

2024-12-24 14:06:58 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، القنصل العام الجديد لإيران في أربيل فرامرز أسدي. وتمنى له النجاح.

وأكد الرئيس نيجيرفان بارزاني خلال اللقاء، دعم الجهات المعنية في إقليم كوردستان لنجاح مهمته، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

من جانبه وإلى جانب اعراب القنصل العام الإيراني الجديد، عن سعادته بتعيينه، اكد أن إيران تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها العريقة مع اقليم كوردستان.

وأعرب اسدي عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات في كافة المجالات.

وفي موضوع آخر للاجتماع جرى تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة بشكل عام، حسب بيان رئاسة اقليم كوردستان.