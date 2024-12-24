الشرطة تقبض على متهم نفذ أكثر من 20 عملية سرقة في جمجمال

2024-12-24 14:06:58 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مفارز مكتب مكافحة الجريمة في قضاء جمجمال، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على متهم بسرقة ممتلكات أكثر من 20 مواطنًا، وذلك بعد تحقيقات مكثفة.

وذكرت مديرية شرطة محافظة السليمانية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الشكاوى التي تم تسجيلها لدى مكتب مكافحة الجريمة في جمجمال أشارت إلى تعرض ممتلكات المواطنين لعمليات سرقة شملت مقتنيات مثل المال والأدوات القيمة، وبعد الاستفادة من كاميرات المراقبة وتنفيذ عمليات تحرٍ دقيقة، تمكنت قوات الشرطة من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه مع عدد من المسروقات بحوزته".

وأوضحت الشرطة أن "المتهم، المولود عام 1989 والمعروف بالأحرف الأولى (ش. أ. غ)، تم توقيفه بناءً على قرار قضائي وفق المادة 443 من قانون العقوبات العراقي، حيث تم توجيه الاتهام الرسمي إليه بالسرقة.

وتواصل السلطات الأمنية في السليمانية جهودها لمكافحة الجرائم وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وشهد قضاء جمجمال خلال الفترة الأخيرة تسجيل عدة حالات سرقة دفعت مكتب مكافحة الجريمة إلى تكثيف جهوده للتصدي لهذه الظاهرة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها مديرية الشرطة لضبط الأمن في المنطقة، مستفيدة من التقنيات الحديثة مثل كاميرات المراقبة والعمليات الاستباقية لتحديد هوية الجناة.