اتحاد كرة القدم المصغرة يختتم بطولة الجمهورية للسيدات في السليمانية

2024-12-24 14:07:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/اختتمت على ملاعب محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، بطولة الجمهورية الأولى للسيدات، والتي نظمتها اللجنة النسوية في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم المصغرة، بمشاركة 12 فريقاً من مختلف محافظات العراق.

وقالت رئيس اللجنة النسوية للعبة أساور طالب، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الغرض من إقامة هكذا بطولات هو استشراف المواهب الصغيرة واكتشافها مبكراً إبتغاء تنميتها واحتوائها وتوظيفها لخدمة كرة القدم النسوية في العراق".

وتابعت بالقول "نسعى للتبكير بتأشير هذه المواهب الواعدة لنتمكن من خلالها رفد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم المصغرة بالطاقات التي يمكنها تمثيل كرة العراق أفضل تمثيل في المحافل الدولية والقارية".

وأضافت طالب أن "توقيت البطولة جاء لختام الموسم الكروي النسوي لهذا العام مع السعي لتطوير الموسم المقبل مع زيادة عدد الفرق المشاركة لتوسيع قاعدة الرياضة النسوية وانتشارها في البلاد".

يذكر أن المباراة النهائية كان طرفاها فريق سيروان وحلبچة الذي خطف لقب البطولة بعد تغلبه على فريق فتاة نينوى بستة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما حل فريق الفاو بالمركز الثالث.