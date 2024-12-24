مدرب البحرين: منتخب العراق قوي وقد هزم اليابان .. كاساس: المباراة ستكون قوية

2024-12-24 14:07:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أثنى مدرب منتخب البحرين لكرة القدم، دراغان تالاييتش، يوم الثلاثاء، على أداء المنتخب العراقي، واصفا اياه بانه منتخب "قوي جداً وتمكن من هزيمة نظيره الياباني".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم بشأن لقاء المنتخب البحريني غدا ضد نظيره العراقي ضمن بطولة خليجي 26 في الكويت.

وقال تالاييتش خلال المؤتمر، إنهم "يستعدون بشكل جيد لمباراة الغد"، مردفا بالقول "نتمنى أن نظهر بأعلى مستوى ممكن".

وأضاف "نحترم منتخب العراق كثيرًا فهو منتخب قوي"، مشيرا الى أن "المباراة ستكون صعبة وقوية للطرفين".

واعتبر مدرب المنتخب البحريني أن "العراق يقدم أداءً مميزًا"، إلا أن قال إنه واثق من فريقه بتحقيق الفوز في مباراة الغد.

كما أشار إلى أن "منتخب العراق سيواجه السعودية، وعندها ستدركون ما أعنيه عندما تواجهون فريقًا مثل هذا".

وتابع تالاييتش "نحترم منتخب العراق بشكل كبير، فقد تمكنوا من هزيمة منتخب اليابان، وإذا استطعنا تحقيق الفوز على العراق، فإننا سنكون قادرين على الفوز على اليابان في طوكيو ضمن تصفيات كأس العالم".

بدوره قال مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس في مؤتمر صحفي عقده بشأن المباراة ذاتها، "أعتقد أن في مثل هذه البطولات القصيرة، الأهم هو متابعة مستوى اللاعبين والحالات التكتيكية عبر الفيديو، حيث يصعب متابعة الحالات في الملعب بسبب ضيق الوقت".

وأضاف "شاهدنا مباراة البحرين، والمنتخب البحريني يشابهنا في طريقة اللعب، مما يجعل مباراة الغد قوية".

كما أعرب كاساس عن تمنياته بـ"تمديد فترة بطولة الخليج في النسخ القادمة"، معللا ذلك بأن "لا يمكن تدريب الفريق واللاعبين بشكل كافٍ بسبب ضيق الوقت، لذلك نعتمد بشكل كبير على شرح الفيديوهات بعد التدريبات".

واستطرد القول "بالنسبة للاعب مصطفى سعدون، فإنها مشكلة تعاني منها بلدنا (العراق). فأي شخص يجلس خلف التلفاز ينتقد لاعبًا ارتكب خطأً واحدًا فقط في مباراة اليمن، رغم أنه قدم مستوى رائعًا"، مؤكدا أن "جميع اللاعبين يرتكبون أخطاء".

وزاد كاساس قائلا: قبل عامين كانت الانتقادات موجهة لأيمن حسين وبشار رسن، والآن هي على مصطفى سعدون، مؤكدا أن "مصطفى سعدون سيلعب غدًا مع 10 لاعبين آخرين".

وتابع بالقول "أنا فخور بالعمل كمدرب في العراق واعتبره بلدي الثاني، وسأكون أسعد شخص إذا تأهلنا لكأس العالم لأننا عملنا لفترة طويلة لتحقيق هذا الحلم".