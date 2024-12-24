مدرب البحرين: المنتخب العراقي كبير ومنظم
2024-12-24 14:15:02 - المصدر: واع
الكويت – واع – عبد الرحمن حميد
أكد المدرب البحريني دراغان تالايتش، اليوم الثلاثاء، أن المنتخب العراقي كبير ومنظم.
وقال تالايتش في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنتخب العراقي منتخب كبير ومنتخب منظم ويمتلك عناصر جيدة من اللاعبين".
وأضاف أن "منتخب البحرين يسعى إلى تحقيق اللقب".
أكد المدرب البحريني دراغان تالايتش، اليوم الثلاثاء، أن المنتخب العراقي كبير ومنظم.
وقال تالايتش في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنتخب العراقي منتخب كبير ومنتخب منظم ويمتلك عناصر جيدة من اللاعبين".
وأضاف أن "منتخب البحرين يسعى إلى تحقيق اللقب".