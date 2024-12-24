مدرب البحرين: المنتخب العراقي كبير ومنظم

2024-12-24 14:15:02 - المصدر: واع

الكويت – واع – عبد الرحمن حميدأكد المدرب البحريني دراغان تالايتش، اليوم الثلاثاء، أن المنتخب العراقي كبير ومنظم.وقال تالايتش في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنتخب العراقي منتخب كبير ومنتخب منظم ويمتلك عناصر جيدة من اللاعبين".وأضاف أن "منتخب البحرين يسعى إلى تحقيق اللقب".