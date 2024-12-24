التركي أوموت يقود لقاء العراق والبحرين في خليجي 26

2024-12-24 14:15:02 - المصدر: واع

الكويت - واع – عبد الرحمن حميدأعلنت لجنة حكام خليجي 26، اليوم الثلاثاء، عن اختيار الحكم التركي خليل أوموت ميلر لقيادة مباراة العراق والبحرين.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة حكام خليجي 26 أوكلت للحكم التركي خليل أوموت ميلر مهمة قيادة مباراة منتخبنا الوطني أمام البحرين يوم غد"، مبيناً أن "هذه المباراة الأولى التي يقودها الحكم التركي في البطولة".وسيستضيف ملعب “جابر الأحمد الدولي” مباراة العراق ضد البحرين في مرحلة المجموعات من مسابقة كأس الخليج العربي، خليجي 26.ويتنافس المنتخب الوطني مع نظيره البحريني على المركز الأول في المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم يوم الأربعاء على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت، حيث تمكن المنتخبان من تحقيق الفوز في الجولة الأولى من كأس الخليج، بفوز العراق على اليمن بهدف نظيف، فيما حقق المنتخب البحريني مفاجأة غير متوقعة بالفوز على السعودية (2-3).