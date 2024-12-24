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عُمان تلتقي قطر والكويت بمواجهة الإمارات في خليجي 26

عُمان تلتقي قطر والكويت بمواجهة الإمارات في خليجي 26
عُمان تلتقي قطر والكويت بمواجهة الإمارات في خليجي 26
2024-12-24 14:15:02 - المصدر: واع
بغداد - واع 
تقام، اليوم الثلاثاء ، مباراتان ضمن المجموعة الاولى لبطولة خليجي 26 التي تتواصل منافساتها في الكويت .
ويلتقي في الساعة 5:25 من مساء اليوم عمان وقطر في ملعب جابر مبارك الحمد الصباح، يعقبها في الساعة 8:30 لقاء يجمع أهل الدار منتخب الكويت مع الامارات في ملعب جابر احمد الدولي . 
وتتساوى فرق المجموعة الأربعة بالنقاط ولكل منهما نقطة واحدة جاءت من نتيجة تعادل الكويت وعمان في الافتتاح 1/1 وايضاً تعادل قطر والإمارات بنفس النتيجة.

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