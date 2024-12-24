الأنبار تعلن المباشرة بتنفيذ مشروع زراعة البطاطا الشبسية

2024-12-24 15:15:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع – أحمد الدليميأعلنت جامعة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بتنفيذ مشروع زراعة البطاطا الشبسية، فيما أشارت إلى أن المشروع سينعكس ايجاباً على الواقع الزراعي في المحافظة.وقال عميد كلية الزراعة في جامعة الانبار ادهام علي عبد ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إحدى أهم توجهات المحافظة هي تنمية المشاريع الزراعية، حيث دأبت كلية الزراعة في جامعة الانبار بالتعاون مع المجلس الاستشاري الصناعي بتنفيذ مشروع زراعة البطاطا الشبسية والتي تستعمل في صناعة الشيبس وغيرها" ،مشيراً إلى "التعاون مع أحد أصحاب المعامل في الأنبار لتنفيذ المشروع".وأضاف: "استطعنا زراعة هذه الأصناف والمشهورة بإنتاجها الجيد الذي يصل إلى 8 أطنان في الدونم الواحد، فيما يصل الموسم الربيعي إلى أكثر من هذا الانتاج".ولفت إلى أن "هذه العملية مربحة وبالامكان فتح معمل في الانبار لانتاج الشيبس والاستفادة من هذه الاصناف لزراعتها وتشغيل الايدي العاملة وتنمية القطاع الصناعي والزراعي" ،معرباً عن "أمله في أن تتبنى الادارة المحلية في المحافظة هكذا مشاريع وتساعد المستثمرين في انشائها، كونها تنعكس على الواقع الزراعي في المحافظة".