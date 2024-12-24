بتوجيه رئيس الوزراء.. الكهرباء تعلن تأمين كميات إضافية من (الكازويل) للوحدات التوليدية

2024-12-24 15:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - نصار الحاجأكدت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، أن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمَّن كميات إضافية من الكازويل للوحدات التوليدية، فيما أشار الى وجود تنسيق عال مع النفط للحصول على إمدادات الوقود البديل لمحطات الطاقة.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنظومة ومحطات الكهرباء الجاهزة للعمل ما زالت متأثرة بتوقف الغاز الإيراني بسبب أعمال الصيانة، ولا تزال المنظومة فاقدة من 7000 إلى 8000 ميغا واط "، لافتاً إلى أنه "بسبب هذا التوقف زاد التأثير بشكل واضح على المنظومة وساعات تجهيز الكهرباء باعتبار أن هنالك انخفاض لدرجات الحرارة وزيادة الطلب على الاستهلاك".وأضاف: "نتابع وننسق جيداً في ما تعمل عليه وزارة النفط من استغلال الغاز الوطني وتأهيل حقول الغاز، ونعمل وننسق بشكل عالٍ في الحصول على إمدادات الوقود البديل عن توقف الغاز الإيراني، ونأمل منهم بأن تسير هذه الخطة بشكل متسارع لاستغلال حقول الغاز الوطنية "، مبيناً أنه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زاد حزم التنسيق مع وزارة النفط، وهنالك كميات إضافية بجزئيات معينة أمّنت لصالح الوحدات التوليدية التي يتم تشغيلها في محطة بسماية المتأثرة بتوقف الغاز الإيراني جزء معين من الكازويل والوقود البديل".وأوضح موسى أن "الأخبار التي تتم متابعتها من وزارة النفط حول تسارع إنجاز حقل الغاز مطمئنة لصالح وزارة الكهرباء، ونأمل أن يستغل الغاز الوطني لصالح أن يستدام عمل محطات الإنتاج، خطوة نراها بالاتجاه الصحيح"، مشيراً إلى أن "الحكومة عزمت منذ بداية تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على استغلال الغاز الوطني أو ضغط النفقات التشغيلية التي يتكفلها شراء الغاز وتقليل المضار البيئية وتأمين حاجة محطات الكهرباء".وبين أن "توفر الغاز داخل العراق خطوة سهلة لصالح تشغيل محطات الإنتاج، ونأمل بأن تكون الخطوات متسارعة لاستغلال الغاز لسد جزء من الحاجة، حيث هنالك جزء من الحاجة يسدها الغاز الوطني كمحطات المنطقة الجنوبية التي تعمل على الغاز الوطني، ونأمل أن تسدد وزارة النفط ولو بجزئيات تجعلنا نعبر هذه الأزمة بساعات تجهيز الكهرباء لقاء توقف الغاز الإيراني".