افتتاح مبنى جديد للتسجيل العقاري في ناحية الخيرات بكربلاء المقدسة

2024-12-24 15:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مبنى جديد لملاحظية التسجيل العقاري في ناحية الخيرات التابعة لمحافظة كربلاء المقدسة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على توجيهات وزير العدل خالد شواني، افتتحت مدير عام دائرة التسجيل العقاري ابتسام رحيم الساعدي المبنى الجديد لملاحظية التسجيل العقاري في ناحية الخيرات التابعة لمحافظة كربلاء المقدسة، بحضور محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي ومدراء الوحدات الإدارية في قضاء الجدول الغربي والناحية المذكورة، فضلاً عن عدد من وجهاء الناحية".

وقالت، بحسب البيان، إلى أنه "تم اليوم افتتاح البناية البديلة التي تم تخصيصها من قبل إدارة المحافظة لملاحظية التسجيل العقاري في ناحية الخيرات، وذلك بعد تأهيلها وتجهيزها بالأثاث والمستلزمات ورفدها بالكوادر المطلوبة للمباشرة بتقديم الخدمات لأهالي الناحية"، مبينة أن "الدائرة تواصل العمل والتعاون المشترك مع الإدارات المحلية للمحافظات لتنفيذ توجيهات وزير العدل بشأن تخصيص مبان بديلة ملائمة بشكل افضل واخلاء المباني المتهالكة والعمل على تحسين بيئة العمل في المؤسسات العدلية وبما يلائم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".