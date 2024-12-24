اوضاعنا "صفر".. وقفة احتجاجية لعمال نظافة في ديالى لم يستلموا رواتبهم منذ 8 اشهر (فيديو)

2024-12-24 15:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

نظم العشرات من العاملين في معبر حدودي شرق العراق، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، وقفة احتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أشهر.

وقال محمد علي، أحد المنظمين للوقفة الاحتجاجية في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "العشرات من العاملين بالأجور اليومية في مهن مختلفة ضمن معبر المنذرية الحدودي شرق ديالى، يعانون من تأخر دفع مستحقاتهم منذ اشهر" لافتا الى "انهم تابعين الى بلدية قضاء خانقين وواجبهم داخل ومحيط المعبر".

وأضاف أن "الوقفة الاحتجاجية تأتي من اجل إيصال رسائل للجهات ذات العلاقة، والتفاعل مع ملفهم بشكل انساني"، مؤكدا بانهم "قرروا الاضراب عن العمل لحين تسديد رواتبهم والتي هي مبالغ بسيطة جدا".

وأشار الى أنهم "يقومون بأعمال كثيرة رغم قلة الرواتب لانهم أصحاب عوائل فقيرة متسائلا هل يقبل الوزراء والمسؤولون أن يعملوا لأشهر بدون رواتب".